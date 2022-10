Golpista e jogado no ostracismo após ter apenas 5 mil votos, Cunha cria obsessão por vitória de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, que obteve apenas 5.044 votos para deputado federal, ignora seu ostracismo político e foca todas suas forças para eleger Jair Bolsonaro, fazendo várias postagens bajulando o ocupante do Planalto.

“A partir de agora e Lula ladeira abaixo e Bolsonaro ladeira acima”, diz ele em uma das postagens.

Cunha é peça-chave no golpe de estado de 2016 que derrubou Dilma Rousseff, após a petista não ceder às chantagens do centrão, ação completamente contrária à executada por Jair Bolsonaro com seu orçamento secreto, que calou os ímpetos do centrão por alguma ação de impeachment.

