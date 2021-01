Gonzalo Vecina, fundador da Anvisa, chora ao falar das mortes por Covid em Manaus

Médico não conteve a emoção ao ser questionado, na TV Democracia, sobre a situação trágica dos pacientes com Covid-19 que estão morrendo por falta de oxigênio na capital do Amazonas. Assista edit

247 - O ex-diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Gonzalo Vecina não conteve a emoção ao ser questionado nesta sexta-feira (15), em entrevista no canal TV Democracia, sobre a situação trágica dos pacientes com Covid-19 que estão morrendo por falta de oxigênio em Manaus (AM).

Com a voz embargada, Vecina teve que respirar fundo para finalmente responder à pergunta do jornalista Fábio Pannunzio.

“Manaus enterrava em média 35 pessoas por dia e ontem enterrou 198... A empulhação da administração pública, federal, estadual e municipal foi excessiva”, disse o médico.

A média móvel de casos por Covid-19 no Amazonas subiu para 85,3% em uma semana com o recrudescimento da pandemia de coronavírus no Estado.

Segundo Vecina, a situação é tão grave que o governo do Amazonas tem alugado geladeiras para alojar os corpos de pacientes vítimas do coronavírus. Assista no vídeo abaixo, já posicionado no ponto da entrevista:

