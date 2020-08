Google terá de entregar informações de interesse para a investigação do caso Marielle, determina STJ

O MP-RJ quer ter acesso a geolocalização de usuários e identidade de quem fez pesquisas sobre a vereadora Marielle Franco para tentar chegar ao mandante do assassinato edit

247 - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu nesta quarta-feira (26) que o Google deverá fornecer os dados requeridos pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) que ajudem na investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco.

O MP pediu acesso a geolocalização dos usuários que estavam na noite de 2 de dezembro de 2018 próximos de onde foi visto pela última vez o carro usado pelos atiradores e a buscas na plataforma por sete palavras-chave: Marielle Franco, vereadora Marielle, agenda Marielle, agenda vereadora Marielle, Casa das Pretas, Rua dos Inválidos 122 e Rua dos Inválidos.

Segundo os investigadores, as informações poderão confirmar quem executou a vereadora e ajudar a descobrir quem foi o mandante do crime.

Com exceção do ministro Sebastião Reis, todos os magistrados acompanharam o voto do relator Rogério Schietti.

