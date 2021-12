Governador do Acre é alvo de operação da Polícia Federal

Policiais estão cumprindo 41 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão contra os envolvidos. O apartamento do governador do estado, Gladson Cameli (PP), é um dos alvos da operação edit

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (16) a Operação Ptolomeu, que investiga uma suposta organização criminosa que atuava no governo do Acre. Os policiais estão cumprindo 41 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão contra os envolvidos. O apartamento do governador do estado, Gladson Cameli (PP), é um dos alvos da ação.

De acordo com o G1, O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também determinou que o secretário de Estado da Indústria, Ciência e Tecnologia; o chefe de gabinete do governador, o assessor do escritório do governo do Acre em Brasília e o chefe de segurança do governador fossem afastados de suas funções. O STJ também determinou o bloqueio de cerca de R$ 7 milhões dos investigados, além do sequestro de bens, como carros de luxo que teriam sido comprados com os recursos desviados dos cofres públicos.

A PF não especificou quais os crimes estão sendo investigados, mas informou que o grupo, formado por empresários e agentes públicos ligados à gestão estadual, aparelhou a estrutura estatal para cometer crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, desviando recursos públicos e ocultando a destinação dos valores.

Ainda segundo a reportagem, “a CGU apurou que as empresas envolvidas têm diversos contratos com o governo acreano. Parte deles envolve convênios federais e repasses relacionados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)”.

