Governador do Pará decreta lockdown na região em que foi identificada mutação do coronavírus

Governador do Pará, Helder Barbalho, determinou que a região do estado em que foram confirmados dois casos de contaminação pela nova variante do coronavírus entre em lockdown para evitar o colapso do sistema de saúde

247 - O governador do Pará, Helder Barbalho, determinou que a região do estado em que foram confirmados dois casos de contaminação pela nova variante do coronavírus entre em lockdown. A mutação da nova cepa, que teve origem no Amazonas, foi identificada no município de Santarém.

Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, Barbalho justificou a adoção do lockdown alegando o risco do sistema de saúde entrar em colapso "Severas preocupações na capacidade do nosso sistema de atender a todos. Necessário para salvar vidas e evitar proliferação do vírus", disse o governador.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a variante do coronavírus encontrada no Brasil já foi identificada em oito países.

