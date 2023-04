Governador do Pará e maior construtora da China firmarão memorando para construir ferrovia no estado

Apoie o 247

247 - O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e o presidente do conselho da China Communications Construction Company (CCCC), Wang Tongzhou, assinarão nesta sexta-feira (14) o Memorando de Entendimento da Ferrovia do Pará, sobre a intenção da empresa de investir na construção e posteriormente operar a ferrovia. A informação é do jornalista Guilherme Amado, do portal Metrópoles.

O presidente Lula se reuniu com Barbalho e Tongzhou na quinta-feira (13) em Xangai para discutir o arcodo com a maior construtora da China. O memorando será assinado em Pequim, capital da China.

A obra, que prevê investimentos de R$ 7 bilhões, irá interligar o porto de Vila do Conde, em Barcarena, no nordeste do Pará, a municípios do sudeste paraense, como Marabá e Parauapebas, e de lá até Açailândia, no Maranhão, com a Ferrovia Norte-Sul.

