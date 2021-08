Governadores aliados de Bolsonaro vetam carta contra ameaças à democracia

247 - Governadores aliados de Jair Bolsonaro vetaram nesta segunda-feira (20), em reunião do Fórum de Governadores, a divulgação de uma carta suprapartidária conjunta contra as ameaças à democracia e ao Supremo Tribunal Federal (STF) feitas pelo chefe do Executivo.

De acordo com reportagem do jornalista Bernardo Mello Franco, de O Globo, a proposta “foi bombardeada pelos governadores Romeu Zema (Novo-MG), Ronaldo Caiado (DEM-GO) e Carlos Moisés (PSL-SC)”. “Os três pretendem concorrer à reeleição em 2022 com apoio do presidente”, ressalta.

A versão original do documento havia sido elaborada pelo coordenador do Fórum de Governadores e governador do Piauí, Wellington Dias (PT-PI), e contava com apoio dos gestores estaduais de São Paulo, João Doria (PSDB), e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que pretendem disputar o pleito presidencial do próximo ano.

Durante o encontro, os governadores de oposição alertaram para o risco de bolsonarização das polícias estaduais. Doria lembrou que exonerou o chefe do Comando de Policiamento do Interior-7 da Polícia Militar, coronel Aleksander Lacerda, por indisciplina. O coronel vinha utilizando as redes sociais para incitar a tropa a participar das manifestações em apoio a Bolsonaro e contra as instituições marcadas para o dia Sete de Setembro.

Segundo Mello Franco, “a maioria dos governadores se mostrou disposta a repetir a atitude do tucano em seus estados''.

