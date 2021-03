Governadores do Nordeste anunciam acordo para compra de 39,6 milhões de doses da Sputnik V

Sputnik - De acordo com Azevêdo, os termos do contrato foram apresentados ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e a assinatura está prevista para ocorrer nesta sexta-feira (12).

Os governadores do Consórcio Nordeste tiveram reunião e decidiram que as doses, que inicialmente seriam destinadas aos estados da região, vão ser incorporadas ao Plano Nacional de Imunização. Mais tarde, eles realizaram videoconferência com a presença de Pazuello para tratar da questão.

O objetivo é que as doses sejam encaminhadas ao governo federal assim que a Sputnik V for aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Vitória do Consórcio Nordeste

Desenvolvido pelo Instituto Gamaleya, o imunizante está sendo fabricado no Brasil pelo laboratório União Química. A farmacêutica envia a vacina para países da América do Sul que utilizam o imunizante, por exemplo a Argentina.

Por meio do Twitter, João Azevêdo disse ainda que o acordo é "uma vitória do Consórcio Nordeste, que vem negociando a compra diretamente com o Fundo Soberano Russo [Fundo Russo de Investimentos Diretos] desde o ano passado, sob a liderança do governador Rui Costa [Bahia]".

Nesta quarta-feira (10), o presidente Jair Bolsonaro sancionou lei que autoriza estados, municípios e o setor privado a comprarem vacinas contra a Covid-19 sem registro definitivo ou autorização para uso emergencial no Brasil.

"Isso garantirá a continuidade da vacinação. O Brasil precisa, mais do que nunca, de união e vacina! É assim que venceremos essa pandemia", acrescentou o governador da Paraíba.

Possibilidade de mais doses

O governador da Bahia, Rui Costa, por sua vez, afirmou que, se realmente as doses forem adquiridas para o país inteiro, há possibilidade de compra de uma quantidade maior. Caso o Ministério da Saúde não faça o acordo, Costa garantiu que a Bahia assinará contrato para receber as doses.

"Nós tínhamos combinado 39 milhões para o Nordeste, mas eventualmente podemos ver volume maior se for para o país inteiro. Se o ministério adquirir para o país inteiro, ótimo. Se não, a Bahia assina amanhã o contrato com a Sputnik V", afirmou o governador baiano, segundo o jornal O Globo.

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), também confirmou o acordo com o Ministério da Saúde para a incorporação da Sputnik V ao programa de imunização federal.

"Fechamos entendimento com o Ministério da Saúde para a compra da Sputnik V para o Plano Nacional de Imunização", disse ele por meio do Twitter.

Em fevereiro, o Ministério da Saúde anunciou a intenção de comprar dez milhões de doses da vacina russa. Não há informações se, com o acordo intermediado pelo Consórcio Nordeste, essa aquisição será efetuada.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.