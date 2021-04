Governadores e ONU discutirão nesta sexta ajuda humanitária ao Brasil

247 - O Fórum Nacional dos Governadores se reunirá nesta sexta-feira (16) com a secretária-geral adjunta da ONU, Amina Mohammed, para pedir ajuda humanitária ao Brasil, que atravessa o pior momento da pandemia da Covid-19.

O objetivo do grupo é conseguir mais vacinas, oxigênio hospitalar e medicamentos para intubação.

"O Brasil tantas vezes foi solidário com outros países do mundo em ajudas humanitárias e agora o Brasil precisa da ajuda humanitária do mundo", afirma o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), presidente do fórum e do Consórcio Nordeste, que atuam nas negociações pelas vacinas.

No final do mês passado, os governadores enviaram uma carta ao secretário-geral da ONU António Guterres que também pede assistência humanitária ao Brasil. O texto pede que a organização atue para acelerar a entrega de vacinas e lembra que o país é hoje o “epicentro da pandemia de coronavírus no mundo".

As informações foram reportadas na coluna de Lauro Jardim, no Globo.

