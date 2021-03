Governadores enviam carta à ONU pedindo assistência humanitária ao Brasil

O texto do Fórum dos Governadores pede que a organização atue para acelerar a entrega de vacinas edit

247 - O Fórum dos Governadores enviou nesta terça-feira (30) uma carta ao secretário-geral da ONU António Guterres pedindo "ajuda humanitária" para o combate à pandemia da Covid-19 no Brasil.

O texto pede que a organização atue para acelerar a entrega de vacinas e lembra que o país é hoje o “epicentro da pandemia de coronavírus no mundo".

Também é mencionado o fato de que, como membro da organização, o Brasil participou de diversas ações humanitárias no passado.

A carta é assinada pelo governador do Piauí, Wellignton Dias (PT), que coordena as negociações pelas vacinas no grupo.

As informações foram reportadas na CNN Brasil.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.