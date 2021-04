Governadores pedem investigação de aliada de Aras por alinhamento com discurso de Bolsonaro na CPI da Covid

Os governadores pedem que o CNMP abra procedimento administrativo contra Lindôra Araújo e que ela seja afastada do Gabinete Integrado de Acompanhamento da Covid-19 (Giac), do Ministério Público Federal (MPF), por suspeição edit

247 - Nove governadores do Nordeste enviaram pedido de providências ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), afirmando que a subprocuradora-geral da República Lindôra Araújo, braço-direito do PGR Augusto Aras, demonstrou "perfeito alinhamento, inclusive vernacular" com Jair Bolsonaro ao cobrar explicações sobre o uso de repasses federais aos estados na pandemia da Covid-19.

O ofício foi enviado a governadores dos 26 estados e do Distrito Federal apenas 48 horas após a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) que referendou a instalação pelo Senado da CPI da Covid.

Os governadores pedem que o CNMP abra procedimento administrativo contra Lindôra e que ela seja afastada do Gabinete Integrado de Acompanhamento da Covid-19 (Giac), do Ministério Público Federal (MPF), por suspeição.

