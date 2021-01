Governadores pressionam Pazuello a antecipar vacinação para terça

Governadores não veem motivo para esperar até quarta-feira, sendo que as doses devem chegar ao estado ainda nesta segunda (18), e pressionam governo para o início imediato do plano nacional de imunização edit

247 - Governadores de diferentes estados trabalharam até tarde da noite deste domingo (17) para convencer o ministro Pazuello e sua equipe a antecipar a data nacional de vacinação para esta terça-feira (19). A informação é da jornalista Andréia Sadi, em sua coluna no portal G1.

Segundo a jornalista, o governador do Piauí, Wellington Dias, que disse que o pedido para antecipar a vacinação será o “ponto principal“ do encontro do Fórum dos Governadores do Brasil com o Ministro da Saúde, nesta manhã, em Guarulhos.

“Não é razoável ficar para quarta-feira se chegam vacinas nos Estados a partir de hoje [terça-feira] e se é possível chegar em todos os Estados [capitais] nos voos que saem agora pela manhã de Guarulhos. Um dia nacional de vacinação na situação do Brasil faz muita diferença. Serão muitas vidas salvas”, afirma Dias.

O conhecimento liberta. Saiba mais