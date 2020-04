Governadores querem emenda à Constituição para adiar pagamentos e dívidas

Chefes dos executivos estaduais articulam com os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para obrigar Bolsonaro a atender os seus pleitos edit

247 - Em reação à demora do governo Bolsonaro no atendimento dos seus pleitos, governadores do Sul e Sudeste articulam uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC), já batizada de emergencial.

Os chefes dos executivos estaduais vão apresentar a proposta diretamente aos presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Uma das propostas em estudo é adiar a data limite para o pagamento de precatórios atrasados, dívidas decorrentes de perdas na Justiça, de 2024 para 2040, além da suspensão do teto de despesas com pessoal (de 60%), informa a coluna Painel da Folha de S.Paulo.

