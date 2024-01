Governo abre neste domingo Conferência Nacional da Educação

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – Neste domingo, dia 28 de janeiro, o governo federal dá início à Conferência Nacional da Educação (Conae 2024) em Brasília. Com a participação de diversos setores da sociedade, a conferência visa discutir e elaborar diretrizes, metas e estratégias para a próxima década da educação no país. O tema central deste ano é o “Plano Nacional de Educação 2024-2034 (PNE 2024-2034): Política de Estado para garantia da educação como direito humano com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável”.

Cerca de 2,5 mil pessoas, entre representantes da sociedade civil, segmentos educacionais, setores sociais e entidades governamentais, são esperadas para a abertura do evento. Sob a coordenação do Ministério da Educação (MEC), a Conferência será desdobrada em sete eixos temáticos, onde serão debatidos objetivos, diretrizes, metas e estratégias para a construção do PNE 2024-2034, documento crucial para as políticas educacionais do país.

continua após o anúncio

Antes da Conferência Nacional, foram realizadas conferências estaduais, distritais e municipais entre outubro e novembro de 2023, coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação (FNE). Este último é um espaço de interlocução entre a sociedade civil e o Governo Federal, responsável por articular os debates e encaminhar propostas para a Conae 2024. O documento de referência para o PNE 2024-2034 será elaborado com base nas discussões realizadas nesses eventos preparatórios.

A importância do PNE 2024-2034 reside na definição de metas nacionais para a educação, com responsabilidades compartilhadas entre União, estados, Distrito Federal e municípios, a serem cumpridas até 2034. A conferência visa também fortalecer a cooperação federativa na área da educação, além de garantir a participação social na formulação das políticas públicas educacionais.

continua após o anúncio

A Conferência Nacional da Educação é um momento crucial para o planejamento e aprimoramento do sistema educacional brasileiro, reunindo representantes de diversos setores para contribuir com o futuro da educação no país.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: