Governo adia divulgação dos resultados do CNU 2025 para o fim da tarde

247 - O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) adiou a divulgação dos resultados das provas objetivas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025), conhecido como o “Enem dos concursos”. Segundo informações publicadas pelo Metrópoles, os resultados, que seriam liberados às 10h desta quarta-feira (12/11), só estarão disponíveis a partir das 16h, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Em nota, o MGI informou que a alteração foi necessária para ajustes técnicos na consolidação dos dados. Os candidatos poderão consultar o desempenho individual, os gabaritos definitivos, as respostas aos recursos e as listas gerais de classificação por cargo diretamente na plataforma da FGV.

O resultado marca o encerramento da primeira etapa do processo seletivo, que oferece 3.652 vagas em diversos órgãos da administração pública federal. As provas objetivas foram aplicadas em 5 de outubro, em 228 cidades do país, reunindo centenas de milhares de candidatos.

Resultados e transparência

Cada participante terá acesso a um extrato detalhado de desempenho, com o número de acertos, notas por eixo temático e desempenho em cada bloco. Nos blocos de 1 a 7, as pontuações são calculadas com pesos diferentes conforme o tema específico. Já nos blocos 8 e 9, são avaliadas áreas como língua portuguesa, realidade brasileira, noções de direito e matemática.

O documento também mostrará a situação do candidato na prova e sua classificação para as próximas fases do concurso, incluindo a prova discursiva, marcada para 7 de dezembro de 2025.

Cronograma atualizado

De acordo com o cronograma oficial divulgado pela FGV, a divulgação dos resultados preliminares das provas objetivas e a convocação para a prova discursiva ocorrem em 12 de novembro. A imagem do cartão de respostas e as notas finais também estarão disponíveis na mesma data.

A divulgação das notas preliminares da prova discursiva e o espelho de correção estão previstos para 23 de janeiro de 2026, enquanto o resultado definitivo, após pedidos de revisão, será publicado em 18 de fevereiro de 2026. As listas finais de classificação (para vagas imediatas e cadastro de reserva) serão conhecidas em 20 de fevereiro, e as convocações para nomeação devem começar em 16 de março de 2026.

Critério de equiparação de gênero e cotas

O governo reafirmou que manterá o critério de equiparação de gênero na seleção, garantindo que mulheres tenham representação proporcional à dos homens na segunda fase do concurso, especialmente em cargos historicamente ocupados por homens.Além disso, as tabelas de notas mínimas de corte incluem as diferentes modalidades de concorrência: ampla concorrência, cotas para pessoas negras, com deficiência, indígenas e quilombolas.

O CNU tem como objetivo ampliar o acesso e garantir transparência na seleção para o serviço público federal, unificando diversos certames em um único processo e reduzindo desigualdades regionais no recrutamento de servidores.