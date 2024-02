Governo anuncia 1,2 bilhão para ampliar ações em terras Yanomami

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O governo federal planeja ampliar as ações permanentes dentro da terra indígena Yanomami em decorrência das crises de saúde e humanitária. No ano passado, houve 363 mortes registradas de indígenas da etnia, um número superior ao de 2022, quando 343 morreram. Os dados são do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde e foram divulgados nesta quinta.

As comunidades locais são vítimas do impacto devastador do garimpo ilegal dentro dos seus territórios. O investimento do governo previsto é de 1,2 bilhão de reais em crédito extraordinário.

continua após o anúncio

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22), Guajajara comentou sobre as mortes de indígenas Yanomamis no ano passado e reforçou que o governo está presente, mas que há complexidade no território para o avanço das operações.

“Um ano não foi suficiente pra gente resolver todas as situações”, diz Sonia Guajajara sobre mortes de Yanomamis.



Em 2023, 363 óbitos foram registrados no Território Indígena. Ministra afirmou nesta quinta-feira (23) que “não houve descaso em nenhum momento”. pic.twitter.com/LV6t6TguAi continua após o anúncio February 23, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: