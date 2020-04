Governo anuncia compra de 12 milhões de testes rápidos de coronavírus

O Ministério da Saúde anunciou a compra de 12 milhões de testes de detecção rápida para Covid-19. O chamamento do Ministério é o primeiro indício de testagem em massa no país edit

247 - O Ministério da Saúde publicou no DOU (Diário Oficial da União) desta segunda (20) um chamamento público para a aquisição de 12 milhões de testes para a detecção rápida de anticorpos da covid-19.

As empresas interessadas em vender testes têm até 23h59 de quarta-feira (22) para entregar as propostas.

A reportagem do portal MSN destaca que “a contratação dos testes rápidos será na modalidade direta emergencial. Para serem válidos, os exames propostos precisarão ter o certificado de registro de produto emitido pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O Ministério da Saúde ainda disponibilizou 2 endereços eletrônicos para a solicitação de instrumento complementar a convocação: [email protected] e [email protected] .”

A matéria ainda acrescenta: “a iniciativa corresponde a uma das ações expostas pelo novo ministro da Saúde, Nelson Teich, no domingo (19.abr), em reunião com seus pares do G20. No Twitter, o chefe da pasta disse ter reforçado a importância de testar brasileiros no encontro.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.