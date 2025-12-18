Governo autoriza IBGE a contratar mais de 39 mil temporários para novos censos

247 - O governo federal autorizou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a contratar mais de 39 mil profissionais temporários para a realização de dois grandes levantamentos nacionais previstos para os próximos anos. As contratações vão atender às demandas do Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola 2025 e do Censo da População em Situação de Rua.

A informação foi divulgada pelo g1, com base em portaria conjunta publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (17), assinada pelos ministérios da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e do Planejamento e Orçamento.

De acordo com o ato, o IBGE está autorizado a contratar trabalhadores por tempo determinado para suprir uma necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto na legislação. Ao todo, serão abertas 39.108 vagas, distribuídas entre diferentes funções ligadas à coleta, supervisão e organização de dados.

A maior parte das oportunidades é destinada ao cargo de recenseador, responsável pelo trabalho de campo e pela coleta direta das informações junto à população e aos estabelecimentos pesquisados. Esse posto concentra 27.330 vagas, o que representa a espinha dorsal das operações censitárias. As demais oportunidades serão divididas entre funções de apoio técnico, supervisão e coordenação, com quantitativos já definidos na portaria.

As despesas decorrentes das contratações serão custeadas pelo orçamento do próprio instituto, classificadas como “Outras Despesas Correntes”, e dependem de declaração prévia de adequação orçamentária e financeira. A medida não cria despesas permanentes, uma vez que os vínculos terão duração limitada ao período necessário para a execução dos levantamentos.

O ingresso dos profissionais ocorrerá por meio de processo seletivo simplificado, que deverá ter ampla divulgação nacional. O IBGE terá prazo de até seis meses, a contar da publicação da portaria, para lançar o edital de abertura das inscrições. As remunerações e a duração dos contratos serão definidas pelo próprio instituto, dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação vigente.

A autorização é assinada pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e entrou em vigor imediatamente após sua publicação no Diário Oficial.

Nos últimos anos, o IBGE tem recorrido com frequência a contratações temporárias para viabilizar pesquisas de grande porte. Em 2023, o governo autorizou a admissão de 8.141 trabalhadores temporários para diferentes estudos estatísticos. Já em 2024, o instituto ofertou 895 vagas por meio do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU).

Atualmente, o órgão também mantém outro processo seletivo em andamento, com 9.580 vagas para os cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento e Supervisor de Coleta e Qualidade.

O novo reforço de pessoal amplia a capacidade operacional do IBGE e busca assegurar a qualidade e a abrangência dos dados que vão subsidiar políticas públicas em áreas estratégicas, como produção agropecuária, meio ambiente e assistência social.