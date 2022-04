Governo Bolsonaro ainda não deu o sinal verde para novo embaixador do Chile no Brasil

Uma das razões para o Itamaraty segurar o agrément do diplomata Sebastián Depolo foram as críticas feitas pelo presidente chileno Gabriel Boric ao mandatário brasileiro edit

247 - O governo Jair Bolsonaro ainda não concedeu o agrément a Sebastián Depolo, diplomata escolhido pelo presidente do Chile, Gabriel Boric, para ser o embaixador do país sul-americano no Brasil. Boric, que é crítico do governo de extrema direita do atual ocupante do Palácio do Planalto, assumiu o governo chileno no dia 11 de março.

De acordo com o jornal O Globo, uma das razões para o Itamaraty segurar a aprovação de Depolo foram as recentes declarações de Boric sobre a campanha eleitoral brasileira e o convite feito por ele para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajasse ao Chile para assistir à sua cerimônia de posse. para ir à posse no Chile Meses antes, ainda durante a campanha eleitoral chilena, Bolsonaro havia expressado sua preferência pelo candidato à Presidência de direita José Antonio Kast.

“Dados os antecedentes dos dois lados, a relação entre os dois governos está praticamente no freezer. Bolsonaro foi o último presidente da região a parabenizar Boric por sua eleição e acabou enviando o vice-presidente Hamilton Mourão para a posse. Já Boric escolheu como embaixador um dirigente jovem, que nos últimos anos expressou várias vezes suas críticas a Bolsonaro através de redes sociais e meios de comunicação”, ressalta a reportagem.

Integrantes do governo Bolsonaro dizem que o agrément ainda está sendo avaliado e que, ao vazar o nome, como no caso de Depolo, “é rompida uma boa prática diplomática e cria-se um constrangimento”.

