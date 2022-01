Governo Bolsonaro brinca com vida das crianças ao atrasar vacinação, diz Kennedy Alencar

Segundo o jornalista, o governo Jair Bolsonaro “tem que proteger o conjunto da população. Bolsonaro confunde isso com liberdade individual” edit

247 - O jornalista Kennedy Alencar, do Uol, afirmou que o governo Jair Bolsonaro “brinca com a vida das crianças, porque já está atrasado”. Na opinião dele, que defende a vacinação infantil, o governo “tem que proteger o conjunto da população. Bolsonaro confunde isso com liberdade individual”.

Nesse sentido, ele afirma que a promoção de uma consulta pública sobre a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid-19 é mais uma "produção de provas" do governo de Jair Bolsonaro (PL) contra si mesmo.

A pesquisa mostrou que a maioria da população brasileira é a favor da vacinação infantil sem prescrição médica, como foi defendido pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, “o sinistro da saúde”, segundo Alencar.

“O que ele fez é totalmente desnecessário. A gente viu hoje as provas do crime que eles, Bolsonaro e o sinistro da saúde, cometem contra as crianças”, disse.

