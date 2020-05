Governo Bolsonaro coloca advogado da milícia no Ministério da Saúde

A nomeação de Zoser Hardman de Araújo para o cargo de assessor especial do ministro está causando rebuliço no Ministério da Saúde e ninguém quer assumir a responsabilidade pela designação edit

247 - Um grande mistério hoje no Ministério da Saúde é a nomeação de Zoser Hardman de Araújo, um advogado criminalista que já defendeu milicianos do Rio e um ex-PM condenado pelo assassinato da juíza Patrícia Acioli em 2011.

A coluna Painel da Folha de São Paulo diz que buscou informações junto ao Ministério mas ninguém quis falar sobre quem é o responsável pela nomeação do advogado criminalista.

No site do TSE, Araújo aparece como filiado ao PRTB, partido do vice-presidente Hamilton Mourão. Em nota, o ministério disse que ele não se filiou à legenda. A pasta afirmou ainda que o cargo tem sido ocupado por bacharéis em direito.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.