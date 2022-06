Governo Bolsonaro destaca efetivo de apenas seis agentes para patrulhar toda a região do Vale do Javari

Apoie o 247

ICL

247 - A Terra Indígena do Vale do Javari, região onde desapareceram o indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips, possui apenas seis agentes da Força Nacional de Segurança Pública para patrulhar uma área de 85 mil quilômetros quadrados. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, ao menos seis pedidos de reforço do efetivo feitos pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) foram rejeitados somente este ano.

A região é dominada por cartéis de drogas e uma das linhas de investigação acerca do desaparecimento de Pereira e Dom está ligada a grupos criminosos que atuam com pesca ilegal. Ainda conforme a reportagem, o efetivo atual dos agentes da Força de Segurança Nacional foi autorizado em dezembro de 2019. Desde então, o prazo de seis meses vem sendo renovado semestralmente.

Segundo servidores da Funai, os agentes estão situados em uma das quatro bases na região do Vale do Javari. “A região é uma das que receberam o menor efetivo entre as operações da Força Nacional em andamento, relacionadas a conflitos em reservas indígenas. São dez ao todo”, destaca o periódico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A violência da região e a ausência do poder público na região levaram o senador e ex-governador do Amazonas, Omar Aziz (PSD), a defender que os ministros do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, e da Defesa, Paulo Sérgio, sejam convocados para prestar explicações ao Congresso sobre a inação do governo federal em coibir o avanço da criminalidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE