Governo Bolsonaro deve indicar novo nome para a Petrobrás

247 - As indicações de Bolsonaro para a Petrobrás não devem ficar limitadas apenas ao nome de Caio Paes de Andrade para a presidência da estatal. O jornalista Lauro Jardim escreve em sua coluna no jornal O Globo, que a dupla de ministros da Economia, Paulo Guedes, e de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, deve indicar um nome de dentro do Banco do Brasil para o conselho de administração da Petrobrás.

De acordo com a reportagem, uma das indicadas para o cargo é Iêda Cagni, atual presidente do conselho do Banco do Brasil. “O governo vai mudar os seis nomes a que tem direito no colegiado”, diz a reportagem.

