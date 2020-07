Governo Bolsonaro fica em penúltimo lugar no ranking nacional de transparência na pandemia; Ceará está em primeiro lugar

247 - O governo de Jair Bolsonaro é o segundo menos transparente na divulgação dos contratos emergenciais feitos durante a pandemia de Covid-19, ficando na frente apenas o Estado de Roraima.

O ranking foi divulgado nesta sexta-feira (31) pela Transparência Internacional. É a primeira vez que o governo federal é avaliado no levantamento.

Segundo reportagem do Portal G1, a Transparência Internacional avaliou que o principal portal de informações sobre coronavírus do governo, que encontra-se desde maio sem ministro da Saúde, mostra poucos detalhes sobre as contratações e não tem os dados em formato aberto, o que é considerado importante para a transparência porque permite o cruzamento com outras informações.

A reportagem também indica que o péssimo índice do governo contrasta com os bons desempenhos apresentados por estados e prefeituras, que melhoram consideravelmente seu desempenho no ranking.

Ceará é o estado mais transparente

O ranking também apontou que o estado mais transparente na divulgação de contratos emergenciais foi o Ceará, governado por Camilo Santana (PT-CE), seguidos por Espírito Santo e Rondônia.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.