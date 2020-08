Governo Bolsonaro joga fora R$ 12,9 milhões que se destinavam ao combate à Covid-19

247 - O governo já desperdiçou R$ 12,9 milhões que estavam liberados para o combate à Covid-19 por meio de Medidas Provisórias (MP). Elas perderam a validade sem que todo o dinheiro que previam fosse efetivamente gasto.

A informação, publicada na coluna da jornalista Mônica Bergamo, é do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que acompanha semanalmente os investimentos do Ministério da Saúde na crise do novo coronavírus.

“Como as medidas provisórias não viraram lei, o dinheiro que não foi gasto acabou perdido”, diz o economista Francisco Funcia, da comissão de orçamento e financiamento do CNS.

Mais dinheiro destinado ao combate à Covid-19 ainda poderá ser desperdiçado. Outras duas medidas vencem em breve: a MP 967, editada em maio com validade até 16 de setembro, previa gastos de R$ 5,5 bilhões. Até agora, R$ 2,4 bi foram gastos. Outros R$ 3 bi seguem nas mãos do governo.

O CNS denuncia que "em 90 dias, gastaram 45% do previsto. E têm mais 30 dias para destinarem os 55% restantes”.

Já a MP 969 expira um dia depois, em 17 de setembro. De R$ 10 bilhões, 54%, ou R$ 5,4 bi, foram investidos até agora. Falta gastar os outros R$ 4,6 bi.

