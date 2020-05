Governo Bolsonaro militariza Ministério da Saúde

Pelo menos sete postos estratégicos do Ministério da Saúde estão ocupados por militares desde a posse do novo ministro Nelson Teich edit

247 - O novo ministro da Saúde, Nelson Teich, no cargo há apenas três semanas, tem nomeado militares para cargos-chave, em detrimento de servidores de carreira do ministério.

Reportagem do jornalista Leandro Prazeres, do Globo, mostra que o governo Bolsonaro nomeou pelo menos sete militares para postos estratégicos da pasta e exonerou servidores de carreira do ministério.

Logo no início da gestão de Teich, foi nomeado para o posto de secretário-executivo o general Eduardo Pazzuelo. Ele é o chamado “número dois”de Teich no comando do MInistério da Saúde.

Depois dele, foi nomeado o tenente-coronel Alberto José Braga Goulart para chefiar o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) do Maranhão. E seguiram-se outras nomeações de militares.

