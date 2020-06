Governo Bolsonaro omite dados sobre violência policial de relatório sobre direitos humanos

Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, responsável pelo relatório "Disque Direitos Humanos", alegou que os dados sobre violência policial no país ao longo do ano passado eram "inconsistentes" edit

247 - O governo Jair Bolsonaro, por meio do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, excluiu do relatório "Disque Direitos Humanos" dados e indicadores sobre a violência policial registrada no Brasil ao longo do ano passado. A alegação é que os dados coletados são “inconsistentes”.

O documento é considerado uma das principais ferramentas sobre a violação de direitos humanos no país sobre a violação dos direitos humanos. O material é produzido com base em registros do Disque 100, um canal criado em 1997 para atender as denúncias contra os direitos humanos em todo o Brasil.

Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, os índices já vinham apresentando crescimento nos últimos anos. Em 2016, foram registrados 1.009 casos, passando para 1.319 (+ 30,7%) no ano seguinte. Em 2018 o acréscimo foi de 24%, chegando a 1.637 casos.

Segundo o advogado e membro do grupo Tortura Nunca Mais Ariel de Castro Alves, ouvido pela reportagem, a não divulgação dos dados parece "algo sob encomenda", voltado às bases de Jair Bolsonaro, "onde ele tem mais tem apoio, que são as policiais estaduais". "Principalmente as militares que são as principais denunciadas", completou.

