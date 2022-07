Governo Bolsonaro pede que PF investigue filme que simula ataque a “presidente”

O governo comete ilegalidade ao divulgar cena do filme fora do contexto, afirma a produção edit

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, determinou que a Polícia Federal investigue uma produção cinematográfica em que um personagem semelhante a Jair Bolsonaro participa de uma motociata e sofre um ataque.

Em vídeos e fotos que circularam em contas de bolsonaristas nas redes sociais, ​neste sábado (16), o personagem com a faixa presidencial aparece caído no chão e sujo de sangue, aparentemente após ter sido vítima de uma ação violenta durante a motociata.

"As imagens são chocantes e merecem ser apuradas com cuidado", disse o ministro.

Bolsonaristas como Carla Zambelli (PL) e Mário Frias (PL) atribuíram o filme à Rede Globo, mas a emissora negou que seja uma produção sua e indicou que as filmagens seriam do filme "A Fúria", do cineasta Ruy Guerra.

A produção do filme divulgou nota, na noite de sábado, afirmando que a cena foi divulgada sem autorização e tirada de contexto. E destaca que é uma ilegalidade a divulgação de uma cena retirada do contexto da história que será contada. O cineasta confirmou que está gravando o filme "A Fúria", mas disse não saber se as cenas compartilhadas nas redes pertencem a sua obra.

