Governo Bolsonaro permitiu garimpo próximo a território yanomami

247 - O governo Bolsonaro permitiu, por meio da Agência Nacional de Mineração (ANM) em Roraima, a exploração de garimpo nas proximidades da terra yanomami. As concessões foram dadas a pessoas ligadas à exploração ilegal de minério.

Segundo o Ministério Público Federal há mais de 20 mil garimpeiros atuando de maneira irregular em Roraima, onde se localiza o território designado com Terra Indígena Yanomami.

No último sábado (21), o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou estado de emergência na saúde indígena do território, que deteriorou em grande parte pela atuação do garimpo.

Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, uma das áreas autorizadas está no nome do bolsonarista Rodrigo Cataratas, alvo de diversas operações da Polícia Federal, e de um grupo integrado por nomes ligados ao garimpo ilegal no Pará. Elas ficam a cerca de 30 km da Terra Indígena Yanomami.

Cataratas foi candidato a deputado federal no ano passado pelo PL, partido de Bolsonaro e recebeu apoio do Movimento Garimpo É Legal, organização que busca regularizar a atividade em áreas proibidas. Ele não foi eleito e é investigado por suspeita de compra de votos. Foi denunciado pelo MPF de Roraima como chefe do garimpo ilegal na terra Yanomami. Seu filho, Celso, chegou a ser preso, mas conseguiu o direito de responder em liberdade.

A reportagem aponta que o grupo liderado por Cataratas é dono de empreendimentos que receberam recursos do governo federal, principalmente para o transporte aéreo relacionado à saúde indígena.

Em outubro de 2022, o governo Bolsonaro autorizou outra licença para lavra garimpeira —a segunda no estado— com pouco menos de 50 hectares de área e a pouco mais de 30 km da Terra Indígena Yanomami, na cidade de Caracaraí, no rio Branco, que inclusive passa pela capital Boa Vista.

O titular da lavra é Nikolas Godoy, que tem empresas de pecuária em Mato Grosso do Sul, uma exportadora de minérios e é sócio da Uniouro, cooperativa de garimpeiros que fica em Itaituba, no Pará.

