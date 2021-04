Governo Bolsonaro prepara campanha de intimidação contra senadores da CPI

247 - Após fracassar na tentativa de barrar a instalação da CPI da Pandemia, o Palácio do Planalto deu início a uma estratégia que envolve a intimidação dos senadores para barrar as investigações do colegiado sobre o enfrentamento à pandemia de Covid-19 por parte do governo Jair Bolsonaro. Uma das ações envolve o uso da Polícia Federal para investigar governadores e prefeitos aliados dos integrantes da comissão. A informação é do blog do jornalista Gerson Camarotti, do G1.

Segundo a reportagem, a reação do chamado G6, grupo formado por senadores que se dizem independentes ou fazem oposição ao governo Bolsonaro, foi de que a CPI não será intimidada com a possibilidade da Polícia Federal abrir uma série de investigações paralelas às desenvolvidas pela CPI.

Na mira da base bolsonarista estão os senadores Renan Calheiros (MDB-AL), provável relator da CPI, e o suplente Jader Barbalho (MDB-PA), que possuem filhos governadores. Os outros parlamentares do grupo são aliados de governadores e prefeitos em seus estados.

Na semana passada, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), atendeu a base governista e determinou a ampliação do escopo da CPI, de maneira a também investigar governadores e prefeitos. Apesar disso, a investigação deve se limitar ao destino de verbas de origens federais.

