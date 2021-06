Governo Bolsonaro prepara em sigilo medida para racionamento de energia

Está pronta a medida provisória do governo Bolsonaro para o racionamento de energia no país. Assunto é tratado como segredo de Estado porque o governo sabe o efeito devastador que a crise do apagão teve sobre o governo FHC em 2001-2002 edit

247 - O governo Bolsonaro está preparando, em segredo, o racionamento de energia no país. Está pronta uma medida provisória que cria condições para adoção do racionamento diante da crise de energia em que já se encontra o país, informa O Estado de S.Paulo . O assunto é tratado em segredo de Estado, pois o governo sabe do efeito devastador que teve sobre o governo FHC a crise do apagão de julho de 2001 a fevereiro de 2002

Documentos internos do governo revelam a intenção de criar um comitê de crise que terá o poder de adotar medidas como a redução obrigatória do consumo e a contratação emergencial de termoelétricas - mesmas medidas adotadas na crise apagão de 2001, quando a população e as empresas foram obrigadas a diminuir a carga em 20% para evitar o blecaute.

Após o alerta de emergência hídrica emitido pelo Sistema Nacional de Meterologia - o primeiro em 111 anos - discute-se no governo a ideia da realização de um racionamento elétrico.

Os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná são os principais alvos do alerta meteorológico oficial.

Sempre que questionado pela imprensa, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, tem negado o risco de um racionamento e assegurado o abastecimento. Em maio, o ministro afirmou: “Não trabalhamos com essa possibilidade porque tudo indica que nós temos o controle da situação. Todos os nossos modelos, nossos acompanhamentos indicam que não há risco de racionamento, de apagão, no ano de 2021”. Mas a medida provisória da crise do novo apagão está pronta.

