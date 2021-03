Governo Bolsonaro quer garantir na Justiça direito de elogiar golpe de 1964

O governo Jair Bolsonaro recorreu da decisão do TRF-5 contra a possibilidade do governo e as Forças Armadas possam realizar atividades em defesa do golpe militar de 1964. O recurso está pautado para julgamento nesta quarta-feira, 17 edit

247 - O governo Jair Bolsonaro recorreu da decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) contra a possibilidade do governo e as Forças Armadas possam realizar atividades em defesa do golpe militar de 1964. O recurso está pautado para julgamento nesta quarta-feira, 17.

O assunto foi à Justiça depois que a deputada Natália Bonavides (PT) pediu que fosse retirada do site do Ministério da Defesa a Ordem do Dia de 31 de março de 2020. No ano passado, a juíza da 5ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, Moniky Mayara Costa Fonseca, determinou a retirada da publicação do site do ministério argumentando que o texto exaltava o “Movimento de 1964”. Segundo ela, o texto "é nitidamente incompatível com os valores democráticos insertos na Constituição de 1988”.

AGU defende "direito" de elogiar a ditadura

A Advocacia-Geral da União (AGU) defendeu o direito do governo de celebrar a data do golpe.

“Com efeito, o que a presente demanda procura fazer é negar a discussão sobre qualquer perspectiva da história do Brasil, o que seria um contrassenso em ambientes democráticos, visto que o Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput, Constituição da República) pressupõe o pluralismo de ideais e projetos. Querer que não haja a efeméride para o dia 31 de março de 1964, representa impor somente um tipo de projeto para a sociedade brasileira, sem possibilitar a discussão das visões dos fatos do passado - ainda que para a sua refutação”, diz trecho do recurso.

“O que se verifica nas argumentações lançadas na petição inicial, é uma linha de discurso preconceituosa, com viés político, pois parte do pressuposto de defesa das mazelas do passado, sendo que é tranquilamente fácil se concluir que as funções de Chefia da Administração e do Estado exigem um esmero de abnegação de convicções”, segue a AGU.

“Por essas razões, em que pese todos os sentimentos que se afloram sobre o movimento de 1964, consoante as perspectivas individuais e coletivas, não há como se impedir que haja qualquer recomendação do Ministro da Defesa sobre esse período, por configurar um evidente desfalecimento da democracia”.

Governo pode elogiar a ditadura militar?

Para a deputada Natália Bonavides, “o que será julgado pelo TRF-5 é muito mais do que apenas a publicação de uma nota comemorativa”.

“Discute-se o papel que as Forças Armadas devem cumprir em uma democracia. Se elas podem reivindicar para si o papel de intervir em assuntos de civis. Se, em meio a uma pandemia que tem vitimado tantos brasileiros e brasileiras, o Estado brasileiro pode comemorar a morte ao lançar notas comemorativas sobre o golpe que destruiu famílias”, disse a deputada.

“Neste novo julgamento, esperamos que a decisão seja mantida e o Governo fique proibido de elogiar a ditadura que torturou, matou e sequestrou", afirmou.

