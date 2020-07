Governo Bolsonaro questiona Facebook, que reafirma banimento de contas do clã

Bolsonaristas interpelaram o Facebook, questionando as razões que levaram a rede social a banir as contas dos integrantes do gabinete do ódio. A empresa reafirmou a remoção das contas e negou que se trate de uma perseguição edit

247 - A remoção pelo Facebook das contas ligadas a pessoas próximas e filhos de Jair Bolsonaro que propagavam ódio e ataques políticos provocou reação de auxiliares do chefe do Executivo, que entraram em contato com executivos da empresa.

Os bolsonaristas perguntaram o que tinha motivado o ato e se havia ligação com o inquérito das fake news, que está no STF. O Facebook respondeu que o banimento de suas contas faz parte de uma ação global da rede social e não era uma ação persecutória.

Parte das contas excluídas promovia propagação de ódio e ataques políticos, segundo o Facebook. Nenhuma investigação no Brasil tinha conseguido até agora ligar auxiliares de Bolsonaro com as publicações, destaca o Painel da Folha de S.Paulo.



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.