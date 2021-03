Governo Bolsonaro reduz em quase 10 milhões as doses de vacinas contra Covid-19 previstas para abril

Pela 6ª vez, o governo federal reduz previsão do total de doses de vacinas contra Covid-19, afetando o fornecimento em abril e maio. As vacinas da Pfizer prometidas por Bolsonaro não tem data definida para entrega edit

247 - O Ministério da Saúde reduziu a previsão de vacinas contra a Covid-19 que serão entregues pelos fabricantes no próximo mês, de acordo com novo cronograma disponível na plataforma "Localiza SUS".

O governo previa na versão anterior do documento, de 15 de março, que seriam repassadas 57.179.258 doses até 30 de abril. Agora, em arquivo de 19 de março, a previsão caiu para 47.329.258. Com a mudança, o ministério indica que o Brasil receberá 9,85 milhões de doses a menos no próximo mês, informa o G1.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.