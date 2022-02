Governo Bolsonaro tenta vetar entrada da Argentina nos Brics

Diferentemente da China e Rússia, que apoiaram o pedido feito por Alberto Fernández, o governo de Jair Bolsonaro se posiciona contra a entrada do país no bloco edit

247 - O governo de Jair Bolsonaro, por meio do Itamaraty, afirmou que não vê espaço no grupo para a inclusão da Argentina, como pleiteia o presidente Alberto Fernández. O bloco é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

"O Brics representa um grupo informal de coordenação e representação entre cinco países, diferenças, que representam 53% da população, 24% do território e 24% do PIB. Portanto, não há processo definido oficialmente para a entrada de novos membros", afirmou a pasta em resposta ao jornal Folha de S. Paulo.

O ingresso de um novo membro depende da aceitação dos cinco atuais integrantes. "Não há nenhum momento, discussão sobre seu grupo eventual, no momento", acrescentou o Itamaraty.

Em viagem a Moscou e Pequim, o presidente argentino solicitou aos presidentes russo Vladimir Putin e chinês Xi Jinping apoio para a entrada do país aos Brics. A China expressou apoio e a Rússiam também.

De acordo com reportagem da Folha, a solicitação de Fernández gerou surpresa em interlocutores no governo Jair Bolsonaro (PL), que disse, em condição de anonimato, que nos últimos anos diplomatas do país vizinho não trataram do pleito com seus contrapartes brasileiros.

O Itamaraty disse ainda que o "Brics valoriza o diálogo com outros países em desenvolvimento, realizadas em sessões de 'outreach' [diálogo externo]".

