Governo Bolsonaro tirou 1,2 milhão de pessoas do Farmácia Popular em 2020

Criada pelo governo Lula para distribuir medicamentos a pessoas de baixa renda, a rede de farmácias atende a pessoas com doenças crônicas, como asma e hipertensão, e que, portanto, estão no grupo de risco do coronavírus edit

247 - O governo de Jair Bolsonaro reduziu o alcance do programa Farmácia Popular, cruado no governo do ex-presidente Lula para distribuir remédios gratuitos ou com descontos à população de baixa renda.

Segundo levantamento feito pela Folha de S. Paulo com base na Lei de Acesso à Informação, o Farmácia teve 20,1 milhões de beneficiários em 2020, o que representa 1,2 milhão de pessoas a menos que no ano anterior. A cobertura de 2020 foi a menor desde 2014.

A rede de farmácias atende a pessoas com doenças crônicas, como asma e hipertensão, e que, portanto, estão no grupo de risco do coronavírus.

