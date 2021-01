Governo Bolsonaro vai gastar R$ 4,5 milhões em jantares para militares

247 - Nesta sexta-feira (15), o governo federal lançou um edital de licitação em que prevê gastar mais de R$ 4,5 milhões em coquetéis, almoços e jantares promovidos por militares. O edital inclui inclui jantar à francesa, que tem preço de referência de R$ 190 por pessoa. Em ocasiões como esta, haverá opções como timbale de robalo com risoto de cítrico de camarões, postas de bacalhau assadas ou tornedor ao molho de vinho do Porto com purê de emmenthal (veja abaixo mais detalhes do menu).

A licitação também exige licores como o italiano Frangélio e o sul-africano Amarulla e bombons finos para o momento da despedida. Pensaram até na decoração. A compra prevê gastar, por exemplo, R$ 413 em cada um dos 76 arranjos de flores para ficar sobre aparador. Para decorar outros cantos do ambiente, foi escolhida a coroa de flores do campo com mais 30 rosas e complementos, ao preço de R$ 249 - serão arrematadas 52 delas.

As compras são "destinadas ao cerimonial militar e eventos protocolares de caráter institucional da Secretaria-Geral do Exército e órgão participantes", como informa o edital. As cerimônias não serão realizadas apenas no Ministério da Defesa. Outras unidades das Forças Armadas receberão os bufês, como Batalhão de Polícia do Exército, Escola Superior de Guerra, Colégio Militar de Brasília, Batalhão de Guarda presidencial, entre outros. São reuniões que chegam a reunir mais de 7 mil pessoas.

Os preços citados são os valores estimados pelo governo federal, que pode conseguir desconto e fechará pelo preço mais barato oferecido durante o leilão, informa o SBT News.

