Governo Bolsonaro vai montar base para comprar armas, munições e equipamentos de segurança nos EUA

247 - O Ministério da Justiça vai abrir um escritório em Washington voltado para compra de equipamentos de segurança pública, armas, munições, uniformes e veículos de transporte. A portaria que vai viabilizar o escritório está em trâmite final.

O plano do governo indica a simbiose dos interesses securitários de Bolsonaro com os Estados Unidos.

Inicialmente serão mandados aos Estados Unidos pelo governo integrantes de uma missão temporária para tocar um projeto piloto.

O Ministério da Justiça cogitou ter um escritório fixo nos EUA e chegou a colocar uma portaria no papel com esse formato, mas o ministro André Mendonça optou por fazer um teste antes de criar uma estrutura definitiva, informa a jornalista Bela Megale em O Globo.

O projeto é uma demanda antiga da Polícia Federal, sob a alegação de que poderá ter uma economia de mais de 40% em relação às aquisições feitas hoje no Brasil. O escritório temporário contará com representantes da PF, do Ministério da Justiça e da Polícia Rodoviária Federal, outra parceira no projeto.

Além de comprar materiais de segurança para esses órgãos, o ministério fará aquisições para forças policiais dos estados. O escritório também vai prospectar cursos de capacitação no exterior para brasileiros, com foco na área de segurança.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.