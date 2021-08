Governo Bolsonaro vai tomar medidas para destruir programa de creches públicas

247 - O governo de Jair Bolsonaro vai cortar verba de prefeituras e destruir o sistema público de creches.

Uma das medidas do programa Auxílio Brasil para substituir o Bolsa Família é o corte de recursos destinados às prefeituras para a educação de crianças carentes, estabelecendo o pagamento de voucher diretamente para creches privadas.

Dessa forma, o governo derruba um dos pilares do Brasil Carinhoso, programa social criado em 2012 para garantir o acesso e a permanência de crianças na educação infantil, informa a Folha de S.Paulo.

PUBLICIDADE

No novo programa, ficam revogadas as disposições que obrigavam a União a repassar aos municípios uma ajuda financeira adicional para vagas em creches e desenvolvimento educacional de crianças de zero a dois anos de idade que sejam de famílias beneficiárias de programas sociais.

Agora, Bolsonaro quer que sejam feitos repasses de dinheiro público diretamente para as creches privadas credenciadas pelo governo.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE