Governo confirma indicação de Fabiano Silva dos Santos para a presidência dos Correios

247 - Em ofício publicado pela Secretaria Executiva do Ministério das Comunicações, o governo federal confirmou a indicação do advogado Fabiano Silva dos Santos, coordenador adjunto do Grupo Prerrogativas, para a presidência dos Correios.

O documento foi assinado na segunda-feira (30) pela secretária-executiva das Comunicações, Sônia Faustino Mendes.

Fabiano é graduado em Direito pela PUC-SP, com MBA Executivo em Gestão Estratégica de Empresas pela Facamp. Além disso, é mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutorando em Direito pela PUC-SP.

O novo presidente dos Correios também atua como professor universitário, coordenador de improbidade e previdência na Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB-SP e é membro da Comissão de Previdência da OAB-SP e da Comissão de Previdência do Conselho Federal da OAB.

