Governo corta corta 40% da verba de combate ao trabalho escravo

247 - A verba para o combate ao trabalho escravo no Brasil teve uma redução expressiva no ano passado. Foram gastos R$ 1,3 milhão – uma diminuição na ordem de 41%. É o menor valor dos últimos 10 anos, segundo dados do Ministério da Economia.

O G1 obteve os dados por meio da Lei de Acesso à Informação. O dinheiro destinado ao combate ao trabalho escravo tem sofrido reduções ao longo do tempo. Em 2018, foram gastos R$ 2,7 milhões e em 2019, R$ 2,3 milhões. Em 2020, o valor foi a metade do gasto dois anos antes.

O presidente do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho, Bob Machado. Segundo ele, é inegável o impacto com a redução de verba. “Isso já vem ao longo dos anos, mas em 2020 a redução foi ainda mais expressiva. Nós chegamos a ter no Brasil nove equipes de combate ao trabalho escravo. Elas foram reduzidas para quatro. Isso obviamente tem um impacto significativo na atuação. Há um alcance menor da fiscalização”, diz.

