Governo de SP admite mudar cronograma de vacinação para se adaptar a plano nacional

247 - O governo de São Paulo diz que a data de início da vacinação em 25 de janeiro está mantida, mas que pode mudar seus planos para adequá-los à estratégia nacional, informa a Secretaria Estadual da Saúde.

“Em caso de definição do plano nacional, São Paulo seguirá as orientações para as estratégias de vacinação, o que inclui a definição não só dos grupos prioritários, como de faseamento”, diz o governo paulista em nota, segundo o Painel da Folha de S.Paulo.

