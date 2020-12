Governo deixa contrato vencer e terá de suspender testes para tratamento de HIV, Aids e hepatites virais no SUS

O contrato com a empresa que realizava o teste de genotipagem venceu em novembro, e o pregão realizado pelo ministério da Saúde não foi bem-sucedido; se não houver vencedor no próximo pregão, o serviço será retomado apenas em janeiro edit

247 - O ministério da Saúde deixou vencer o contrato com a empresa que fornecia os testes de genotipagem para HIV, Aids e hepatites virais no SUS, responsável por auxiliar no processo de escolha de tratamento para quem desenvolve resistência a algum medicamento.

Segundo o Estadão, o contrato com a empresa venceu em novembro. Apenas um mês antes, foi realizado um pregão, cuja empresa vencedora falhou em submeter todos os documentos exigidos pelo edital a tempo.

A previsão é de que o próximo pregão ocorra amanhã (8). Caso não haja um vencedor, estima-se que os testes retornarão apenas em janeiro.

