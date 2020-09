Governo divulga dados incorretos sobre queimadas para afirmar que incêndios diminuíram no Brasil

Postagem feita pela Secom aponta dados incorretos sobre as queimadas no país ao longo deste exercício para afirmar que 2007 foi o ano em que o Brasil mais sofreu com as queimadas”. Números de 2020, porém, se referem aos oito primeiros meses do ano, contra um período de 12 meses dos demais edit

247 - A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) usou as redes sociais para publicar dados incorretos sobre as queimadas no país ao longo deste ano. “Mesmo com os focos de incêndio que acometem o pantanal e outros biomas brasileiros, a área queimada em todo o território nacional é a menor dos últimos 18 anos. Dados do 'instituto nacional de pesquisas espaciais, o Inpe,' revelam que 2007 foi o ano em que o Brasil mais sofreu com as queimadas”, diz mensagem postada no último sábado (26).

O post foi compartilhado pelo perfil do Ministério do Meio Ambiente e pelos ministros Ricardo Salles (Meio Ambiente) e Fábio Faria (Comunicações). A própria imagem da mensagem, contudo, desmente a postagem oficial ao apontar que os números de 2020 se referem aos oito primeiros meses do ano. Os demais dados consideram o período de 12 meses.

Segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), até agosto deste ano, as queimadas no Brasil alcançaram 121.318 quilômetros quadrados, inferior as outras informações da postagem da Secom.

Segundo reportagem do G1, porém, ao se considerar o mesmo período nos exercício anteriores os dados revelam que a área queimada neste ano é superior ao registrada em 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018.