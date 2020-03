Governo diz que 13 corpos foram encontrados após naufrágio no Sul do Amapá

247 - O governo do Amapá informou que subiu para 13 o número de mortos no naufrágio de um navio no Sul do estado. Outras 46 pessoas foram resgatadas. As buscas foram retomadas na manhã desta segunda-feira (2). A embarcação tinha de 60 a 70 pessoas.

Dez corpos estão no município de Gurupá (PA) e aguardam o traslado para Macapá. Na capital eles passarão pelo processo de identificação, o que deve acontecer nesta segunda-feira (2). Duas das vítimas já foram identificadas: Sudelma Araújo e Marlene Souza Alves.