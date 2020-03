Governo do Pará aumenta restrições e autoriza uso de força policial contra manifestantes

O governo do Pará decidiu impor novas medidas restritivas no estado e autorizar a utilização da força policial para dispersar eventuais manifestações edit

247 - Em meio à discussão entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores sobre a extensão da restrição à circulação de pessoas como forma de evitar a expansão do surto de Covid-19, o governo do Pará decidiu impor novas medidas restritivas no estado e autorizar a utilização da força policial para dispersar eventuais manifestações. A informação é do jornal O Globo.

No decreto, assinado pelo governador Helder Barbalho, só são permitidas aglomerações de até 100 pessoas nas áreas públicas - anteriormente, o governo tinha limitado o número a 500. Além disso, o governador apontou que não irá aceitar a realização de manifestações e carreatas que pedem o fim do distanciamento social e a retomada das atividades econômicas.