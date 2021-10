Governo do Piauí antecipa pagamento dos servidores referente a setembro

A antecipação do pagamento foi feita com o objetivo de organizar e equilibrar as finanças públicas estaduais edit

247- O governo do Piauí antecipou para esta sexta-feira (01) a segunda etapa do pagamento do salário dos servidores públicos estaduais, referente ao mês de setembro, que encerraria apenas na próxima quinta-feira, 7 de outubro.

De acordo com o secretário estadual da Fazenda, Rafael Fonteles, a antecipação do pagamento foi feita com o objetivo de organizar e equilibrar as finanças públicas estaduais.

“E a ideia é se esforçar cada vez mais para que futuramente possamos antecipar toda a tabela de pagamento do Estado, a fim de que o servidor possa se planejar melhor, financeiramente. E também não deixa de ser um presente antecipado em comemoração ao Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 de outubro”, ressalta Rafael Fonteles.

De acordo com a tabela de pagamento atual, o mês de setembro começou a ser pago no último dia 30 (para quem ganha até R$ 2 mil) com encerramento marcado para 7 de outubro (para quem ganha acima de R$ 2 mil). Com a antecipação, os recursos estão disponíveis na conta dos servidores seis dias antes.

