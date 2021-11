Governo dos EUA vai decidir sobre extradição do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos

Apoie o 247

247 - O pedido de extradição do bolsonarista Allan dos Santos já está com o governo americano, que agora terá que decidir o que fazer. A ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, chegou aos Estados Unidos na semana passada, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

A cúpula do governo Bolsonaro só soube do envio da documentação semanas depois. O episódio provocou a demissão da chefe do setor, o DRCI (Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional), a delegada Silvia Amélia.

O blogueiro bolsonarista, amigo do ocupante do Palácio do Planalto, teve sua prisão decretada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes no âmbito da investigação que apura a existência de uma milícia digital voltada a desacreditar a democracia e as instituições. Na mesma decisão, ele pede a extradição de Allan dos Santos, que fugiu para os EUA desde que se tornou alvo de inquéritos no Supremo.

