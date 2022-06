Governo e Congresso decidem novas medidas eleitoreiras: auxílio de R$ 400 para caminhoneiros e aumento do vale-gás

As duas medidas devem ser incluídas na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) em discussão no Senado edit

247 - O governo Jair Bolsonaro, junto com lideranças do Congresso Nacional, decidiu nesta terça-feira (21) criar um auxílio de 400 reais mensais para caminhoneiros autônomos e a ampliar o vale-gás.

Os detalhes foram acertados em uma reunião entre o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta terça-feira, informa o jornal O Globo.

As duas medidas têm caráter eleitoreiro e devem ser incluídas na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) em discussão no Senado e idealizadas para tentar reduzir o preço dos combustíveis driblando as restrições impostas pela lei eleitoral — que impede a criação e a ampliação de programas sociais em ano de eleição.

