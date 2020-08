Governo e Congresso querem desviar R$ 10 bilhões de verbas da Covid para obras

247 - O Congresso sugeriu ao governo que redirecione no orçamento de 2021 parte dos recursos liberados durante a pandemia da Covid-19 para a construção de obras.

Os recursos, que totalizam R$ 10 bilhões fazem parte do pacote de recursos liberados para estados e municípios por meio dos créditos extraordinários e que não chegaram à ponta.

O senador Márcio Bittar (MDB-AC), relator do Orçamento de 2021, afirma que esses recursos podem ser redirecionados para empreendimentos nas regiões Norte e Nordeste do país, informa reportagem dos jornalistas Fábio Pupo e Iara Lemos na Folha de S.Paulo.

​Bittar já se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na última segunda-feira (24), para tratar do assunto. De acordo com o senador, a análise do governo é que nem todos os entes federativos teriam necessidade de usar o recurso que está carimbado.

Segundo o senador, a verba da Covid não tem como chegar a todos os estados e municípios.

O governo ainda não bateu o martelo, mas há setores do Ministério da Economia que concordam com a proposta do senador.

